Четыре теннисиста из России преодолели квалификационный раунд и вышли в основную сетку Australian Open, который с 8 по 21 февраля пройдет в австралийском Мельбурне.

К Даниилу Медведеву, Андрею Рублеву и Карену Хачанову присоединились Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. Карацев в квале прошел Брэндона Какашиму (США), Макса Пёрселла (Австралия) и Александра Мюллера (Франция). Сафиуллин – Оскара Отте (Германия), Митчелла Крюгера (США) и Констана Лестьенна (Франция).

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Среди женщин успеха добились Салерия Савиных, которая убрала с пути Наталью Вихлянцеву (Россия), Джулию Гатто-Монтиконе (Италия) и Исалин Бонавентюр (Бельгия), а также Людмила Самсонова – она обыграла Леони Кунг (Швейцария), Робин Андерсон (США) и Лесю Цуренко (Украина).

Квалификацию у девушек не прошли Анастасия Комардина, Анна Калинская, Виктория Кан, Марина Мельникова, Камилла Рахимова, Валентина Ивахненко, Наталья Вихлянцева и Маргарита Гаспарян.

У мужчин – Евгений Карловский, Евгений Донской, Алексей Ватутин и Андрей Кузнецов.

Карацев, Сафиуллин и Савиных впервые выступят в основной сетке «Шлема».

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