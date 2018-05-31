Отец Тиафо жил на стройке, чтобы сын стал звездой тенниса. Френсис уже валил Зверева и Дель Потро

Впервые текст был опубликован 31 мая 2018 года.

Альфина Камара и Френсис Тиафо встретились в мрачные времена. Сьерра-Леоне тонула в гражданской войне и угнетала мирных людей беспросветностью: либо в дом прилетит снаряд, либо жить в этой кровавой разрухе еще неизвестно сколько лет. Все, у кого возникала малейшая возможность сбежать с места боевых действий, покидали родину.

Френсис воспользовался связями дяди-дипломата и с новыми документами на вымышленное имя Константа Зубайру переехал в США. Альфина иммигрировала в Штаты совершенно легально: выиграла грин-карту. Пара познакомилась в Мэриленде в 1996-м и через два года обзавелась близнецами. Маленькие Френсис и Франклин серьезно увеличили расходы, поэтому родители вкалывали на максимальных оборотах.

Френсис-старший попал в строительную бригаду из 50 человек и так отчаянно трудился над возведением теннисного центра, что обратил внимание руководителей спорткомплекса. «Я был единственным черным в бригаде и работал усерднее всех», – вспоминал Тиафо. Когда объект сдали в эксплуатацию, выносливого трудягу приняли разнорабочим. Универсальный солдат иногда спал по три часа, но справлялся со всеми обязанностями: открывал и закрывал центр, следил за чистотой и состоянием кортов. Тиафо в буквальном смысле жил на работе – комнаты размером три на четыре метра хватало, чтобы спать, есть и хранить минимальный набор одежды.

Альфина работала няней, поэтому пять дней в неделю дети находились вместе с папой. По закону, в спорткомплексе не разрешалось проживание, но менеджмент умалчивал о постояльцах – семью полюбили. Френсис и Франклин росли в теннисной среде и, конечно же, подсели на спорт. В пять их без отбора зачислили в детскую академию и не взяли с отца ни цента – Тиафо-старший зарабатывал 21 тысячу долларов в год, а 12 месяцев тренировок стоили 27,5 тысяч.

Братьям повезло с тренером. Михаил Кузнецов не только учил играть, но и помогал всеми способами: покупал еду и одежду, возил на турниры и оплачивал участие из своего кармана. Дети росли и начали понимать, что это ненормально. Френсису не нравилось играть чужими старыми ракетками, донашивать кроссовки старших парней, ходить в рваных носках и выслушивать насмешки одноклассников из-за прикида.

Отец устранил жалобы одним приемом: отправил детей с женой в Сьерра-Леоне на несколько дней. На свадьбе дальних родственников восьмилетние ребята пересмотрели взгляды на жизнь. «Мы осознали, что хоть и не живем богато, но нам все равно сильно повезло. На столе всегда лежала еда, был телевизор, нас любили родители. После поездки я больше не открывал рот и вернулся самым счастливым ребенком на планете», – Френсис прочувствовал разницу.

Тогда же парни зарядились мощной мотивацией. Они понимали, что успехи в теннисе смогут решить финансовые проблемы семьи и начали тренироваться с удвоенной силой. Мама не верила в перспективы и хотела, чтобы сыновья нацеливались на поступление в университет, но занятия спортом поддерживал папа.

Франклин особо не выделялся талантом, а вот Френсис пестрил потенциалом. Чтобы пропиарить юного спортсмена, представители академии подкинули крупным медиа историю прихода Тиафо в теннис. В 14 про него написали в New York Times, в 16 – в Washington Post. Акция сработала, с парнем подписали контракты сразу несколько спонсоров. Самый крутой – adidas.

Френсис успешно катался по всевозможным турнирам и даже добрался до второй позиции в юниорском рейтинге. Но подъем отразился на мыслях: «Летом 2016-го я отошел от правильного курса. На разных турнирах ATP топовые игроки здоровались со мной, уделяли внимание журналисты. И все стало как-то слишком комфортно. Не сказать, что я расслабился, но немного забыл, с чего все начиналось. Статус вскружил мне голову».

Френсис Тиафо и Роджер ФедерерGetty Images

Тиафо вовремя опомнился и продолжил путь наверх. В 2017 году американец трижды сыграл против Роджера Федерера и победил Александра Зверева, а в феврале 2018-го уделал кумира детства Хуана Мартина дель Потро и взял первый в карьере титул на турнирах ATP-тура. На «Ролан Гаррос»-2018 Френсис выбыл в первом круге – не трагедия, ему всего 20. «Я знаю, что в состоянии играть против лучших и сделать карьеру еще успешнее, чем когда-то предполагал», – наследственная целеустремленность еще приведет к большим победам.

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