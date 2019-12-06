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Australian Open
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AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
С.Циципас
VS
М.Раонич
24 января 2020 г.
Начало после 01:00
Melbourne Park
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Матч
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