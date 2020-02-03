76-летняя болельщица проникла в ботанический сад Мельбурна на официальную фотосессию победителя Australian Open Новака Джоковича с трофеем.

По информации Herald Sun, женщина пробралась через ряды охраны, фанатов и журналистов, чтобы выйти навстречу Джоковичу и лично поздравить его. Секьюрити не задержали ее и дали возможность поговорить с теннисистом. Болельщицу зовут Бояна Савич, в 25 лет она переехала из Сербии в Австралию.

Видео - Джокович прибыл с трофеем в ботанический сад Мельбурна и столкнулся с 76-летней фанаткой 00:55

«Раньше мы не встречались. Она сербка и сказала, что очень мной гордится, а сегодня утром лайкнула меня в соцсетях. Было забавно», – прокомментировал 32-летний Джокович.

В финале AO-2020 Новак обыграл Доминика Тима (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4) и взял австралийский «Шлем» в рекордный восьмой раз.

Победа позволила Джоковичу вернуться на первую строчку рейтинга ATP.

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