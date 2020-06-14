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5-сетовая битва Федерера и Миллмана на АО-2020. Этот шедевральный матч снова ждет тебя к просмотру

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Роджер Федерер и Джон Миллман после матча третьего круга АО-2020

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
несколько секунд назад

Ты ведь помнишь, что Роджер ушел со счета 4:8 на решающем тай-брейке?

Официальный ютьюб-канал Australian Open показывает матч третьего круга турнира 2020 года, в котором зарубились Роджер Федерер и хозяин корта Джон Миллман.

Тот невероятный бой продлился более четырех часов и запомнился драматичнейшей развязкой. Посмотри его еще раз (если смотрел), ну или насладись им впервые.

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  • Роджер досрочно завершил сезон-2020 из-за проблем с коленом.

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