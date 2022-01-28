Вторая ракетка мира Даниил Медведев после победы в полуфинале Australian Open над греком Стефаносом Циципасом (7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1) дал интервью Eurosport, в котором поделился эмоциями от попадания в четвертый финал мэйджора, рассказал, чем же он был недоволен в поведении судьи, а также участвует ли в постановке Netflix.

– Даниил, поздравляем вас с выходом в четвертый финал мэйджора. Какие эмоции, когда вы вышли уже в четвертый раз в такой большой матч: восторг или, может, так и должно быть?

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– Эмоции всегда положительные. Наверное, чуть меньше какой-то эйфории, чем в первый раз. Потому что когда ты выходишь в первый раз, ты, мне кажется, всегда этого не ожидаешь, и все тебе пишут, уже чуть ли не поздравляют в каком-то смысле с турниром, хотя он не закончен. Сейчас, конечно, есть опыт этих финалов. Все финалы были против большой тройки, еще раз против Надаля. Знаю, что нужно быть готовым на 100%, что ничего еще не закончено, но, естественно, очень рад, что сумел сегодня победить и выйти в финал.

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– Финал первый US Open-2019, также соперником был Рафа. Вот сейчас что первое вспоминается из того финала?

– Обида за поражение, потому что матч был длинный, мог, скажем так, в обе стороны закончиться победой. Рафа играл действительно сумасшедше тогда, я старался, боролся, но этого было недостаточно, и, опять же, это хороший опыт. Я знаю, что через два дня мне нужно будет показать больше, чем я сделал тогда, если я захочу победить.

– Сегодняшний момент, когда вы спорили с судьей по поводу коучинга, говорили ему про то, что папа тренирует сегодня на корте Циципаса. Грек на пресс-конференции сказал, что это показывает, что вы не самый зрелый человек. Как вы считаете, можно ли с ним согласиться или нет? Так же есть разговоры, что коучинг пора разрешить, вы согласны с этим?

– Да, если его разрешат, я, в принципе, не могу сказать, что я против этого, почему бы и нет. Тогда, как бы, никаких вопросов не будет, но на данный момент это запрещено. Я совершенно не знаю, что он ему говорил, может он просто говорил: «Давай, давай следующее очко». Но просто я стою на приеме на той стороне, и прямо перед приемом постоянно что-то отец ему кричит по-гречески. Я спрашиваю судью: «Ты греческий знаешь?» Он говорит: «Нет». Тогда я говорю: «Ну тогда почему он имеет право вообще постоянно без перерыва что-то говорить?» То есть, мне уже казалось, что он чуть ли не говорит прям, куда ему подавать. Но опять же, я не знаю греческого, а никаких проблем к Стефаносу у меня во время матча не было. Просто я получил предупреждение, считаю – ни за что, а ему предупреждения не было. Поэтому я немного разозлился на судью.

– Все, я думаю, игроки знают, что в этом году в Австралии Netflix снимает фильм про теннис. По тому, как складывается турнир, вы должны стать одним из героев этого фильма. Они к вам уже подходили, снимали какие-то эпизоды?

– Да, насколько я слышал, я не уверен, но по-моему 11 игроков из АТР-тура сотрудничают с ними. Когда я говорю сотрудничают, я не знаю, насколько там это тесно, ходят ли они прям за ними в отель, в комнаты, но я пока не стал вот это близко делать. Но они, естественно, снимают турнир, поэтому, думаю, что-то прикольное получится.

– Спасибо большое, еще раз поздравляем с выходом в финал.

– Спасибо.

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