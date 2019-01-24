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Пепа Мартинес / Neal Skupski - Раджив Рам / Барбора Крейчикова

AusOpen. Микст - 24 января 2019

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Пепа Мартинес / Neal Skupski – Раджив Рам / Барбора Крейчикова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 24 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Пепа Мартинес / Neal Skupski и Раджив Рам / Барбора Крейчикова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.