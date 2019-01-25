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Саманта Стосур / Чжэн Шуай - Кристина Младенович / Тимеа Бабош

AusOpen. Женские пары - 25 января 2019

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Саманта Стосур / Чжэн Шуай – Кристина Младенович / Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 25 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Саманта Стосур / Чжэн Шуай и Кристина Младенович / Тимеа Бабош, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.