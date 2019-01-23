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Серена Уильямс - Каролина Плишкова
AusOpen. Женщины - 23 января 2019
Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Серена Уильямс – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 23 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Серена Уильямс и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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