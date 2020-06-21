Пересмотри предпоследний матч Шараповой на АО – против Барти в четвертом круге 2019 года

Ностальгия по Марии Юрьевне.

После дисквалификации и нескольких травм Мария Шарапова так и не вышла на пик формы – легендарная российская теннисистка боролась сама с собой и с окружающим негативом, выиграв с 2015-го лишь один турнир (в Тяньцзине). Окончательное падение началось в 2019-м: новое повреждение, тяжелое восстановление и множество поражений даже от девушек из-за пределов сотни.

Конечно, неудачу в матче против Эшли Барти на АО-2019 нельзя назвать неожиданной – австралийка на тот момент уже считалась серьезным соперником. Но в четвертом круге того турнира Маша все же показала характер, как делала это на протяжении всей карьеры, и уступила только в третьей партии. Посмотри еще раз тот яркий матч.

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Шарапова завязала с теннисом в феврале 2020 года.

На счету Марии 5 побед на «ТБШ» и 36 титулов WTA.

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