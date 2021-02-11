AusOpen. Женщины
Одиночный разряд | Раунд 2
Live
Д.Пегула
3
С.Стосур
0
11 февраля 2021 г.Margaret Court Arena
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