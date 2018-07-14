Перед началом сезона-2017 Amazon договорился с Джоковичем о съемках документального сериала. Телевизионная группа должна была целый год снимать жизнь Ноле на корте и за его пределами, после чего смонтировать 12 эпизодов. Серб продержался полгода – из-за травмы локтя Джокович снялся с четвертьфинала Уимблдона, объявил фанатам о досрочном завершении сезона и извинился перед телевизионщиками «Продолжим в другой раз».

В виноватой улыбке Новака на пресс-конференции в Лондоне читалось облегчение. После победы на «Ролан Гаррос»-2016 и карьерного «Шлема» удовлетворение Джоковича сменилось опустошенностью. Весь 2017-й серб мало походил на себя и не получал удовольствия от игры – отважный и уверенный воин превратился в беспечного увальня, который выходил на корт убить время и немного заработать.

Новак ДжоковичGetty Images

Ноле сбил с толку духовный гуру Пепе Имаз – шарлатан напел сербу о высших материях, любви к людям, единении с Землей и прочей казуистике. Джокович открыл чакры, разучился выходить из безнадежных ситуаций и свалился с первой строчки рейтинга. Самое ужасное – великий чемпион спокойно переносил поражения от посредственных игроков. «Я страдал, искал решение, пока Вселенная не решила все за меня – травма стала знаком свыше. Я больше не мог играть», – открылся Новак.

Похожие проблемы Джокович испытал в начале карьеры, когда снимался с турниров чаще, чем его нынешний тренер Радек Штепанек менял девушек. Как только Новак набирал форму, его косили травмы, которые никак не отставали. Серб считал, что его организм недостаточно окреп, истязал тело в тренажерном зале, но становилось только хуже – на матчах его терзали обмороки, а в полуфинале Australian Open-2010 возникли проблемы с дыханием (врачи подозревали астму), и Джоку стошнило.

Теннисист нашел выход при поддержке диетолога Игора Четоевича, который обнаружил повышенную концентрацию кетоновых тел в организме спортсмена. Подобная проблема часто возникает у маленьких детей, страдающих от ацетонемического синдрома, вызванного непереносимостью глютена – белка, содержащегося в злаках. Еще Четоевич определил, что организму Ноле противопоказаны сахар, молочные продукты и томаты. Серб перешел на овощи, рыбу, бобы, похудел на четыре килограмма и полетел – после диеты серб уничтожил конкурентов и выиграл 11 из 12 «Шлемов».

Новак ДжоковичEurosport

В какой-то момент Новак почувствовал неуязвимость – в предварительных раундах серб часто давал соперникам фору, чтобы было интереснее. И заигрался. Несколько лет назад он вычислил, какое топливо лучше подходит организму, но не задумался, что периодически телу нужен отдых. «Я никогда не пропускал «Шлемы», одна мысль об этом вызывала раздражение, – признался чемпион. – Я играл с травмой локтя полтора года и в результате довел себя до такого состояния, что не мог поднять руку, не говоря уже о полноценном ударе».

Вселенная и Новак решили правильно. Летом серб взял продолжительную паузу, чтобы не ложиться под нож, накопить энергию и как следует соскучиться по теннису. На каникулах он сгонял на матч НБА в Лос-Анджелес, сыграл в пиклбол (игра, сочетающая в себе правила тенниса и бадминтона) с певцом Робби Уильямсом и открыл в Белграде ресторан для малоимущих. «Все желающие смогут покушать здесь бесплатно. Я достаточно заработал, чтобы прокормить всю Сербию. Мои сограждане это заслужили поддержкой в течение карьеры», – протрубил рекордсмен тура по призовым – 89,8 миллиона евро.

Основную помощь теннисисту оказала семья. Жена Елена курирует благотворительный фонд Джоковича, который в 2017-м отреставрировал семь детских садов в Сербии. В сентябре она родила чемпиону второго ребенка – дочь Тару. Новак наконец уделил полноценное внимание близким и вновь обрел гармонию. «Я научился находить вдохновение и занялся вещами, которые постоянно находились в режиме ожидания. Это было волшебно», – признался Ноле.

Серб провел колоссальную подготовку к возвращению в тур. Джокович пригласил в команду недавно завершившего карьеру Радека Штепанека, который возьмет на себя функции Андре Агасси – главный ментор серба слишком занят в США и поможет Новаку только на «Шлемах». С января с Новаком работает известный теннисный аналитик Крейг О'Шеннеси, возглавляющий отдел аналитики ATP.

Как и много лет назад, Джокович нашел специалиста, способного вернуть его на вершину. С августа он работает с физиотерапевтом Улисесом Бадио, квалифицированным кинезиологом и физиотерапевтом, специалистом по акупунктуре и другой китайской терапии. В начале нулевых Бадио открыл клинику в Италии, которая специализируется на травмах рук и проблемах с суставами. «Я прочитал книгу Улисеса и понял, что именно он мне нужен», – отметил Джокович. Новак прислушался к рекомендациям Бадио, когда из-за травмы изменил движение и силу подачи.

Новак перезагрузился, собрал отличную команду и рвется на топ-уровень. Перед Australian Open он победил на выставочном турнире Доминика Тима, показав хорошую игру и концентрацию. В Австралии Новак снова почувствовал дискомфорт в локте, но Бадио его заверил, что нет ничего страшного. Рука еще не привыкла к нагрузкам, поэтому в Мельбурне серб сыграет в эластичном рукаве. Главное сейчас – отличный настрой и голод, который Новак испытывает к победам. Великий воин вернулся не дарить любовь, а рвать майку на груди после великих побед.

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