«Смерть прошла в сантиметрах от меня». 20-летний грек Стефанос Циципас, который вышиб Федерера с АО

Текст впервые был опубликован в апреле 2018 года

Молодое поколение в теннисе оказывает влияние на тур все более отчетливо и дерзко. Саша Зверев – лучший среди смертных у мужчин, а еще есть Ник Киргиос, Доминик Тим и Хён Чон, которые часто дубасят топов на ТБШ и не только. Ситуация все больше напоминает рэп-сообщество, наступило время янгстеров, но прославленные старики все равно подавляют молодежь опытом, фан-базой и скиллами. Сломать неприятную тенденцию теперь попробует Стефанос Циципас.

Он, как и Зверев, несмотря на национальность, связан с Россией. Его дед Сергей Сальников – прославленный игрок московских «Динамо» и «Спартака» (раньше это было возможно), мать Юлия Сальникова (Апостоли) – бывший 194-й номер рейтинга WTA. Но выбор между футболом и теннисом для Стефаноса не стоял. Отец Апостолос пролоббировал игру с маленьким желтым мячом и взялся лично тренировать трехлетнее чадо. Союз получился на удивление плодотворным и долгим – Циципаса до сих пор гоняет отец.

Но всего этого могло и не быть. Несколько лет назад талантливый юноша едва не отправился на тот свет. Безобидное купание в море с друзьями обернулось штормом. «Впервые в жизни я почувствовал дыхание смерти. Она прошла в нескольких сантиметрах от меня, мой мозг изменился, и я понял, что для меня значит теннис», – пересказал подробности инцидента Стефанос в интервью одному из теннисных сайтов Америки. Тогда, по словам теннисиста, его спас камень, на котором он с друзьями переждал бурю, а потом выбрался на берег.

Возможно, поэтому грек зажигает на песке. Только не на том, которого много на пляжах Балканского полуострова, а на грунте. В Монте-Карло Стефанос прибил еще одну потерю русского тенниса Дениса Шаповалова, а уже в Барселоне прикончил подряд боевых Шварцмана, Рамоса, Тима и Бусту, даже теряя обувь.

Циципас играет не сверхприятно для глаз, но уверенно держит мяч в корте, колбасит по углам с форхенда и копипастит технику Федерера с бэкхенда, а иногда вообще выдает шедевры под сетку.

Грека с великим швейцарцем объединяет не только техника удара слева. Стефанос называет Роджера кумиром, почти полностью повторяет его антропометрически (+6 см и 2 кг), только вот карьеру великий швейцарец начал в год рождения грека. Стефаносу всего 20, а он уже 63-й в мире и точно будет в топ-50 после феерии в Каталонии.

«Я молод, поэтому на каждой неделе узнаю что-то новое. Это помогает мне прогрессировать и расти как личности, и как теннисисту», – выдал Стефанос секрет успеха. Ежедневная работа сделала Циципаса первым греком с 1973 года, который пробился в финал на турнире ATP. Почти полвека назад подобным отметился Николас Калогерополус в американском Де-Мойне.

Стефанос стал еще и самым молодым финалистом турнира в Барселоне с 2005-го. Тогда под испанским солнцем блистал 18-летний Надаль. «Стефанос – отличный теннисист. В молодых игроках всегда есть что-то особенное, и он играет очень уверенно, очень хорошо», – титулованный испанец сделал дежурный комплимент таланту перед финалом, но в него почему-то очень хочется верить. Циципас взлетел в топ-50 всего за два года, Надалю потребовалось полтора.

Грек тщательно следил за феноменальной карьерой Рафы и перед финалом в Барселоне заявил, что смотрел примерно миллион матчей испанца на грунте. Стефанос не только убойно шутит, но и взрывает медиапространство в стиле Ника Киргиоса. На турнире в Майами грек повздорил с Даниилом Медведевым, назвал россиянина ****** [чертовым] русским, а в ответ получил лекцию о правильном поведении.

Этот случай едва ли не единственное пятно на биографии 20-летнего теннисиста. В жизни он добрый и сострадательный парень, который точно заслужил уважение. Фейсбук грека напоминает, что связь с Россией не потеряна и Стефаноса все еще остро интересуют события, происходящие на родине матери.

Циципас еще один игрок с русскими корнями, который определит теннис будущего. Их становится непропорционально много, а оттого все обиднее смотреть в их паспорта. Они воюют за Грецию, Канаду и Германию, а могли бы защищать сербский флаг. Но это не повод наблюдать за Стефаносом меньше – главное, чтобы талант не растерял магию.

Другие тексты Дмитрия Панферова:

«Я не осознавал, что за болезнь у меня выявили». Футболист-ампутант победил рак, чтобы стать лучшим

Снять топ. «Челси» постепенно скатывается в болото