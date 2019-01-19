«Хочется быть оригиналом, а не копией». На Украине появилась теннисистка интереснее Элины Свитолиной

Кто такая?

Даяна родилась в Одессе и впервые взяла ракетку в 5-летнем возрасте, хотя на тот момент уже занималась гимнастикой, плаванием и танцами. «Выбрала теннис, потому что он очень тяжелый и красивый. Я люблю труд и хочу написать свою историю в теннисе», – заявила в 12 Ястремская. С тех пор прошли шесть лет – из школьницы с ракеткой украинка превратилась в одну из ярчайших представительниц поколения и игрока топ-50.

«Я очень рад, что у меня есть такой игрок, как Даяна, – хвалился тренер Ястремской Марко Джирардини. – Она алмаз, который требует огранки, и для тренера это самое прекрасное, что только может быть». Очевидно, украинке есть над чем работать, но в ней столько потенциала, что довести ее до идеала хотят многие тренеры с именем: например, Даяну уже прокачивал экс-коуч Вавринки Маркус Норман, а сейчас свои штрихи вносит легендарная Жюстин Энен.

Чего уже добилась?

На юниорском уровне Даяна засветилась в 2016-м, когда на юношеском Уимблдоне дошла до финала, где не справилась с Анастасией Потаповой. Тот матч стал переломным. Первого успеха Ястремская добилась в том же году на турнире ITF в бразильском Кампинасе: в финале украинка в двух сетах справилась с француженкой Ализе Лим и стала первой теннисисткой 2000 года рождения, выигравшей 25-тысячник. После того успеха Даяна влетела в топ-200 рейтинга и пошла по восходящей.

Самой успешной для нее стала вторая половина 2018 года, когда она заставила уважать себя даже игроков сотни. В мае Даяна добралась до финала турнира ITF во Франции (проиграла Петерсон, но в полуфинале справилась с Петкович), а еще через месяц сыграла в решающем матче соревнований в Илкли.

Даяна Ястремская – победительница турнира в ГонконгеGetty Images

После было еще круче: успех в Риме (переиграла в финале Потапову, не отдала ни одной сопернице ни сета), первый титул WTA в Гонконге и крупнейшая победа в карьере – над Мугурусой в Люксембурге. Эти результаты показали, что Даяна универсальная теннисистка (равноценно выступает на всех покрытиях) с задатками звезды.

Чем выделяется?

На корте Ястремская отличается в первую очередь заряженностью – она готова бегать за самыми безнадежными мячами, чем очень напоминает Энди Маррея. При этом для своих лет и не самой мощной комплекции (росто 175 см) Даяна умеет хлестко и точно направлять мячи с форхенда, что выгодно выделяет ее на фоне большинства мягкотелых соперниц.

Еще Ястремская не по годам здраво анализирует происходящее на корте и вне его. «Последний гейм самый тяжелый, потому что ты уже визуализируешь победу, а нужно еще играть», – заявила Даяна после победного финала в Гонконге. Украинка не позволяет себе расслабиться до самого последнего розыгрыша.

Еще один плюс, который обеспечит Ястремской большое спортивное будущее – внешность. Девушка уже сейчас сформирована для участия в съемках для самых глянцевых журналов планеты.

Как выступила на АО?

Для Даяны австралийский мэйджор стал вторым крупным испытанием в карьере после US Open-2018, и она справилась на 100%. Некоторые теннисистки за 25 мечтают пробиться дальше первого круга, а украинка сходу залетела в третий. Ястремской не было просто. В первом круге вместо какого-нибудь квалифаера ей досталась Саманта Стосур. Открывать «БШ» матчем против любимицы местной публики – так себе условия, но Даяна справилась за час и 20 минут, навязав сопернице слишком агрессивный теннис.

Во втором круге Ястремская вышла на прошлогоднюю четвертьфиналистку турнира Карлу Суарес. Испанка известна умением бороться и лишать соперников их козырей, но и это не смутило Ястремскую, которая дожала 23 ракетку турнира в решающем сете.

Даяна Ястремская и Серена УильямсGetty Images

«Это исполнение мечты. Я постараюсь ее обыграть, постараюсь показать свою лучшую игру», – сияла перед очередным матчем Даяна. Серена Уильямс оказалась беспощадна к девочке и своей давней поклоннице, хотя Ястремская сама не показала на корте и половины таланта. Распухшие от зрителей трибуны «Арены Рода Лэйвера» смутили украинку – наверное, отсюда 8 двойных и 26 невынужденных, которые позволили Даяне взять всего три гейма. Украинка еще не привыкла к вниманию и играм на больших аренах, но пора осваиваться – скоро матчи против Серены и других топов станут повседневными.

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