Элина Свитолина запостила милое видео с Монфисом, а через несколько часов вышла в четвертый круг AO

24-летняя украинка Элина Свитолина расправилась с китаянкой Чжэн Шуай и вышла в четвертый круг Australian Open – 4:6, 6:4, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Элина оформила 7 эйсов, реализовала 6 брейк-пойнтов и 2 раза ошиблась на подаче. Чжэн Шуай отличилась 1 эйсом, 5 брейками и 2 двойными ошибками.

А вот и видео из уже не секретного совместного инстаграма Элины Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Гаэль Монфис – полуфиналист двух «ТБШ» в одиночном разрядке. Теннисист занимает 33 строчку рейтинга ATP.

Элина брала один юниорский «ТБШ». Свитолина – шестая ракетка мира.

«Гаэль поддерживает меня, тут нечего скрывать». У Свитолиной роман с Монфисом

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