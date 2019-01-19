Даниил Медведев впервые вышел в 1/8 «ТБШ» – за 3 круга он не проиграл ни сета

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде у мужчин Россию представит только Даниил Медведев. 22-летний спортсмен убрал бельгийца Давида Гоффена – 6:2, 7:6(3), 6:3.

Бойня длилась 2 часа 3 минуты. За это время Даниил упаковал 7 эйсов и 6 брейков, а ошибся 2 на подаче 2 раза. У Гоффена все сложилось печальнее: 4 эйса, 3 брейка и 2 ошибки.

В 1/8 финала Australian Open Медведев сыграет с победителем пары Джокович – Шаповалов.

Другой представитель России в мужском разряде Карен Хачанов не пробился в четвертый круг, уступив испанцу Баутиста-Агуту.

«Мне помогает психолог. Иногда получается, иногда – нет». Медведев ответил на вопросы из ВК

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