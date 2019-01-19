Getty Images
Даниил Медведев впервые вышел в 1/8 «ТБШ» – за 3 круга он не проиграл ни сета
Потрясающий результат второй ракетки России.
В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде у мужчин Россию представит только Даниил Медведев. 22-летний спортсмен убрал бельгийца Давида Гоффена – 6:2, 7:6(3), 6:3.
Бойня длилась 2 часа 3 минуты. За это время Даниил упаковал 7 эйсов и 6 брейков, а ошибся 2 на подаче 2 раза. У Гоффена все сложилось печальнее: 4 эйса, 3 брейка и 2 ошибки.
- В 1/8 финала Australian Open Медведев сыграет с победителем пары Джокович – Шаповалов.
- Другой представитель России в мужском разряде Карен Хачанов не пробился в четвертый круг, уступив испанцу Баутиста-Агуту.
«Мне помогает психолог. Иногда получается, иногда – нет». Медведев ответил на вопросы из ВК
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте