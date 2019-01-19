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Серена Уильямс изничтожила Даяну Ястремскую – в следующем круге ее ждет Симона Халеп
Украинка не так хотела покинуть Australian Open.
Американка Серена Уильямс с легкостью прошла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 6:2, 6:1.
Издевательства над 18-летней украинкой продолжались 1 час и 5 минут. За это время Уильямс оформила 8 эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов и 1 раз ошиблась. Ястремская ей ответила двумя эйсами и восемью ошибками.
После поражения Даяна расплакалась, а Серена подошла к сопернице и приобняла ее.
- Серена Уильямс занимает 13-ю строчку рейтинга WTA. Ястремская – 48-ю.
- В следующем круге соперницей американки станет победительница пары Симона Халеп – Винус Уильямс.
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