На все матчи Шаповалов возит плюшевого волка-талисмана. Но от Джоковича он Дениса не спас

Первая ракетка мира Новак Джокович расправился с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге Australian Open-2019 – 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.

За 2 часа минут Ноле выполнил 5 эйсов, реализовал 8 брейк-пойнтов и ошибся 4 раза. Денис оформил 6 эйсов, 3 брейка и допустил 5 ошибок на подаче.

В этом матче из тимбокса за игрой Дениса активно наблюдал плюшевый волк по прозвищу Шторм – игрушка, которую Шаповалов возит с собой на все матчи с начала 2018 года.

«Мы называем себя северными волками, великими северными волками. Это талисман нашей команды, он с нами с начала [2018] года», – сказал Шаповалов.

«Иногда я пытаюсь походить на волка. Я люблю пошутить с друзьями вне корта, но когда идет матч, когда я «охочусь», я жесток и напряжен. Показываю зубы. Я крайне эмоционален, и всем этим похож на волка», – цитировал Daily Hive канадца в августе 2018-го.

В 1/8 финала Australian Open Новак Джокович сыграет с Даниилом Медведевым.

Новак – первая ракетка мира. Шаповалов довольствуется 24 строчкой рейтинга ATP.

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