«Как дела, братан?» Влияние Свитолиной на Монфиса столь велико, что француз уже учит русский

Французский теннисист Гаэль Монфис похвастался знанием русского языка во время прямого эфира в инстаграме.

Один из вопросов звучал так: «Когда Гаэль выучит хотя бы пару словечек на украинском/русском?» Монфис не растерялся и тут же выпалил: «Как дела, братан?»

На Australian Open французский спортсмен и украинка Элина Свитолина признались, что у них теперь любовь.

Монфис проиграл во втором круге Тэйлору Фритцу, Свитолина вышла во вторую неделю турнира.

«Гаэль поддерживает меня, тут нечего скрывать». У Свитолиной роман с Монфисом

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