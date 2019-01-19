«Как дела, братан?» Влияние Свитолиной на Монфиса столь велико, что француз уже учит русский
Скоро начнет давать интервью на языке Пушкина.
Французский теннисист Гаэль Монфис похвастался знанием русского языка во время прямого эфира в инстаграме.
Один из вопросов звучал так: «Когда Гаэль выучит хотя бы пару словечек на украинском/русском?» Монфис не растерялся и тут же выпалил: «Как дела, братан?»
- На Australian Open французский спортсмен и украинка Элина Свитолина признались, что у них теперь любовь.
- Монфис проиграл во втором круге Тэйлору Фритцу, Свитолина вышла во вторую неделю турнира.
«Гаэль поддерживает меня, тут нечего скрывать». У Свитолиной роман с Монфисом
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