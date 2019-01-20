Мария Шарапова проиграла Эшли Барти и не пробилась в 1/4 Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова не вышла в 1/4 финала Australian Open, уступив представительнице Австралии Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Шарапова дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из восьми. На счету Барти 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10-ти.

«Публика была невероятна. Я никогда не играла на забитом до отказа «Род Лейвер», особенно против такой чемпионки, как Мария. Она способна вернуться в игру при любом счете», – сказала Барти после матча.

«Думаю, Эшли провела по-настоящему блестящий матч. У меня были шансы, которые я не использовала. Теперь Эшли нужно провести еще три таких же матча. Время покажет, [удастся ли ей это]», – заявила Шарапова.

За выход в полуфинал Барти поспорит с чешкой Петрой Квитовой.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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