Даниэль Коллинс отдала Анжелик Кербер всего 2 гейма и прошла в 1/4 Australian Open

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер уступила представительнице США Даниэль Коллинс в 1/8 финала Australian Open – 0:6, 0:2.

Матч продолжался 58 минут. Кербер ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Коллинс 2 эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале Коллинз сыграет с победителем матча Павлюченкова – Стивенс.

Ранее из турнира выбыла представительница России Мария Шарапова, которая уступила Эшли Барти.

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