Рафаэль Надаль размотал Томаша Бердыха и сыграет с Френсисом Тиафо в четвертьфинале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл чеха Томаша Бердыха со счетом 6:0, 6:1, 7:6(4) и вышел в 1/4 финала Australian Open.

Матч продолжался 2 часа и 9 минут. Надаль выполнил 5 подач навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13-ти. На счету Бердыха 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из двух попыток).

В 1/4 финала Надаль сыграет с французом Френсисом Тиафо, который обыграл болгарина Григора Димитрова.

Australian Open завершится 27 января.

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