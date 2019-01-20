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Рафаэль Надаль размотал Томаша Бердыха и сыграет с Френсисом Тиафо в четвертьфинале Australian Open

Надаль размотал Бердыха и сыграет с Тиафо
Eurosport

19 ч. назад

Испанец подобрался еще на шажок ближе к финалу.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл чеха Томаша Бердыха со счетом 6:0, 6:1, 7:6(4) и вышел в 1/4 финала Australian Open.

Матч продолжался 2 часа и 9 минут. Надаль выполнил 5 подач навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13-ти. На счету Бердыха 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из двух попыток).

  • В 1/4 финала Надаль сыграет с французом Френсисом Тиафо, который обыграл болгарина Григора Димитрова.
  • Australian Open завершится 27 января.

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