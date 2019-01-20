«Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Марию Шарапову после поражения от Эшли Барти на АО

Российская теннисистка Мария Шарапова разозлилась на вопрос журналиста, который спросил ее, как она отреагировала на гул со стороны мельбурнской публики. Зрители загудели в адрес Шараповой после того, как она взяла перерыв во время поединка с Эшли Барти, чтобы посетить туалет.

«Какого ответа вы ждете на этот вопрос?» – спросила Шарапова у журналиста. «Я бы хотел услышать правду», – ответил корреспондент, очевидно, имея в виду, что Шарапова взяла перерыв для чего-то другого. «Я думаю, что это глупый вопрос», – парировала Шарапова.

Видео - «Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Шарапову после поражения от Барти 00:30

Мария уступила Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

Шарапова побеждала на Australian Open в 2008 году.

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