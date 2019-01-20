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«Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Марию Шарапову после поражения от Эшли Барти на АО

«Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Шарапову после поражения от Барти
Eurosport

13 ч. назад

С Марией Юрьевной шутки плохи.

Российская теннисистка Мария Шарапова разозлилась на вопрос журналиста, который спросил ее, как она отреагировала на гул со стороны мельбурнской публики. Зрители загудели в адрес Шараповой после того, как она взяла перерыв во время поединка с Эшли Барти, чтобы посетить туалет.

«Какого ответа вы ждете на этот вопрос?» – спросила Шарапова у журналиста. «Я бы хотел услышать правду», – ответил корреспондент, очевидно, имея в виду, что Шарапова взяла перерыв для чего-то другого. «Я думаю, что это глупый вопрос», – парировала Шарапова.

Видео - «Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Шарапову после поражения от Барти

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  • Мария уступила Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6.
  • Шарапова побеждала на Australian Open в 2008 году.

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