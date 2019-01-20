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«Кто-то завидует Шараповой – это нормальная история». Герои Eurosport разобрали третий круг АО

«Кто-то завидует Шараповой – это нормальная история». Герои Eurosport разобрали третий круг АО
Радио Eurosport

16 ч. назадОбновлено 9 ч. назад

Господа, аналитика подъехала.

Комментатор Eurosport Владас Ташев и видеоредактор Антон Хнкоян разобрались, что там в третьем круге Australian Open. Выступления топов, удивительный Раонич, неудача Хачанова, красавчик Медведев и, конечно же, Мария Шарапова.

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  • Australian Open-2019 продлится до 27 января.
  • Призовой фонд турнира составляет 62,5 млн австралийских долларов (39,3 млн евро). Победители одиночных разрядов получат по 4 млн долларов (2,5 млн евро).
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