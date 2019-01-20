Eurosport
«Кто-то завидует Шараповой – это нормальная история». Герои Eurosport разобрали третий круг АО
Господа, аналитика подъехала.
Комментатор Eurosport Владас Ташев и видеоредактор Антон Хнкоян разобрались, что там в третьем круге Australian Open. Выступления топов, удивительный Раонич, неудача Хачанова, красавчик Медведев и, конечно же, Мария Шарапова.
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- Australian Open-2019 продлится до 27 января.
- Призовой фонд турнира составляет 62,5 млн австралийских долларов (39,3 млн евро). Победители одиночных разрядов получат по 4 млн долларов (2,5 млн евро).
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