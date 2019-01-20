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Роберто Баутиста в четырехчасовом матче одолел Марина Чилича в четвертом круге Australian Open
Теперь испанец, возможно, сыграет с Федерером.
Прошлогодний финалист АО Марин Чилич проиграл испанцу Роберто Баутисте со счетом 7:6(6), 3:6, 2:6, 6:4, 4:6 и не пробился в четвертьфинал Australian Open.
Матч продолжался ровно 4 часа. Чилич выполнил 17 подач навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из пяти. На счету Баутисты 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13-ти.
- В 1/4 финала Баутиста сыграет с победителем пары Стефанос Циципас – Роджер Федерер.
- Australian Open завершится 27 января.
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