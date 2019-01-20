Стефанос Циципас выбил Роджера Федерера с Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 7:6(11), 6:7(3), 5:7, 6:7(5) и не смог пробиться в 1/4 финала Australian Open.

Матч продолжался ровно 3 часа 50 минут. Федерер выполнил 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из 12 брейк-пойнтов. На счету Циципаса 20 эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Так на успех Стефаноса отреагировал один из двух младших братьев.

В 1/4 финала Циципас сыграет с испанцем Роберто Баутистой.

Australian Open завершится 27 января.

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