Getty Images
Анастасия Павлюченкова грохнула Слоан Стивенс и вышла в 1/4 финала Australian Open
Как же это было хорошо!
Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – 6:7, 6:3, 6:3.
Матч длился 2 часа 34 минуты. Этого времени Анастасии хватило, чтобы сделать один эйс, реализовать 7 брейк-пойнтов и ошибиться 3 раза. Стивенс, напротив, провела игру без двойных ошибок, отметилась одним эйсом и реализовала 4 брейк-пойнта.
- Главное достижение в карьере Павлюченковой – как раз 1/4 «ТБШ».
- Следующая соперница Анастасии – Даниэль Коллинс.
«Самый неудобный для меня стиль игры соперницы? Серена». Павлюченкова ответила на вопросы из «ВК»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте