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Анастасия Павлюченкова грохнула Слоан Стивенс и вышла в 1/4 финала Australian Open

Павлюченкова грохнула Стивенс и вышла в 1/4 финала
Eurosport

11 ч. назад

Как же это было хорошо!

Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – 6:7, 6:3, 6:3.

Матч длился 2 часа 34 минуты. Этого времени Анастасии хватило, чтобы сделать один эйс, реализовать 7 брейк-пойнтов и ошибиться 3 раза. Стивенс, напротив, провела игру без двойных ошибок, отметилась одним эйсом и реализовала 4 брейк-пойнта.

  • Главное достижение в карьере Павлюченковой – как раз 1/4 «ТБШ».
  • Следующая соперница Анастасии – Даниэль Коллинс.

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