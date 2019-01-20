Циципас дерзко выкинул Федерера с Australian Open. В инстаграме он намного милее и обаятельнее

20 января на Australian Open бахнула сенсация – Стефанос Циципас в четырех сетах обыграл Роджера Федерера. Теперь 20-летний грек сыграет в четвертьфинале, хотя ранее в Австралии не проходил дальше первого круга. Впереди у Стефаноса Роберто Баутиста.

«Смерть прошла в сантиметрах от меня». 20-летний грек Стефанос Циципас, который вышиб Федерера с АО

Циципас не только крутой теннисист, но еще и душка. Посмотри, какой у него приятный и добрый инстаграм.

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