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Кузнецова и Чакветадзе прокомментируют четвертьфинал Australian Open между Халеп и Сереной

Кузнецова и Чакветадзе прокомментируют матч Халеп – Серена
Eurosport

8 ч. назад

Врубай телевизор в понедельник в 11:00 (мск).

В понедельник 21 января эксклюзивно для телеканалов Eurosport комментатор Анна Чакветадзе и теннисистка Светлана Кузнецова проведут репортаж игры 1/4 финала Australian Open-2019 – Симона Халеп против Серены Уильямс. Матч начнется в 11:00 по Москве.

Об этом в твиттере сообщили продюсер и комментатор Eurosport Максим Янчевский и победительница двух «ТБШ» Кузнецова.

  • Халеп – первая ракетка мира. Серена всего лишь 14-я.
  • Анна Чакветадзе – бывшая пятая ракетка мира, Светлана Кузнецова добиралась до второй строчки рейтинга WTA.

Australian Open-2019 на Eurosport. Первый мэйджор сезона с комментариями Светланы Кузнецовой

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