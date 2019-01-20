Кузнецова и Чакветадзе прокомментируют четвертьфинал Australian Open между Халеп и Сереной

В понедельник 21 января эксклюзивно для телеканалов Eurosport комментатор Анна Чакветадзе и теннисистка Светлана Кузнецова проведут репортаж игры 1/4 финала Australian Open-2019 – Симона Халеп против Серены Уильямс. Матч начнется в 11:00 по Москве.

Об этом в твиттере сообщили продюсер и комментатор Eurosport Максим Янчевский и победительница двух «ТБШ» Кузнецова.

Халеп – первая ракетка мира. Серена всего лишь 14-я.

Анна Чакветадзе – бывшая пятая ракетка мира, Светлана Кузнецова добиралась до второй строчки рейтинга WTA.

Australian Open-2019 на Eurosport. Первый мэйджор сезона с комментариями Светланы Кузнецовой

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