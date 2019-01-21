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Элина Свитолина выбралась в четвертьфинал Australian Open

Свитолина выбралась в четвертьфинал
Eurosport

21 ч. назадОбновлено 20 ч. назад

Дальше украинка сыграет с Наоми Осакой.

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 6:2, 1:6, 6:1 и вышла в четвертьфинал Australian Open.

Матч продолжался один час и 36 минут. Свитолина выполнила 3 подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти. На счету Киз 3 эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из семи.

Элина повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Прежде украинка трижды доходила до четвертьфиналов («Ролан Гаррос»-2015, «Ролан Гаррос»-2017, Australian Open-2018), но останавливалась на этой стадии.

  • За выход в полуфинал Свитолина поборется с японкой Наоми Осакой.
  • Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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