«Вася обаятельный, когда хочет понравиться». Анна Дмитриева – об Уткине, развале СССР и Серене

Это новый выпуск «Подкаста сзади», где за микрофонами встретились видеоредактор Eurosport.ru Антон Хнкоян и комментатор и 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева.

Первый еще не улетел в Мельбурн, вторая не летала на турнир в качестве участницы, зато как-то бросила курить во время перелета в Австралию. И придумала спортивное ТВ в России. И была боссом Василия Уткина. И играла мячами, которые на самом деле «калоши». А еще легенда советского тенниса рассказала, что делала в декабре 91-го и кто придет на смену Федереру, который на самом деле не бессмертен.

Australian Open продлится до 27 января.

Призовой фонд соревнований составит 62,5 миллиона евро.

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