Eurosport

«Вася обаятельный, когда хочет понравиться». Анна Дмитриева – об Уткине, развале СССР и Серене

«Вася обаятельный, когда хочет понравиться». Дмитриева – об Уткине, развале СССР и Серене
Радио EurosportАлена ГруздеваАнтон Хнкоян

18 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

44 минуты удовольствия с теннисным голосом телеканалов Eurosport.

Это новый выпуск «Подкаста сзади», где за микрофонами встретились видеоредактор Eurosport.ru Антон Хнкоян и комментатор и 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева.

Первый еще не улетел в Мельбурн, вторая не летала на турнир в качестве участницы, зато как-то бросила курить во время перелета в Австралию. И придумала спортивное ТВ в России. И была боссом Василия Уткина. И играла мячами, которые на самом деле «калоши». А еще легенда советского тенниса рассказала, что делала в декабре 91-го и кто придет на смену Федереру, который на самом деле не бессмертен.

  • Australian Open продлится до 27 января.
  • Призовой фонд соревнований составит 62,5 миллиона евро.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open

01:38
Популярные видео
Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
1 444 просмотров10 ч
«Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м
1 289 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться