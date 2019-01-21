Александр Зверев уступил Милошу Раоничу на Australian Open, взяв лишь два гейма за первые два сета

Немецкий теннисист Александр Зверев уступил канадцу Милошу Раоничу со счетом 1:6, 1:6, 6:7(5) и не сумел пробиться в 1/4 финала Australian Open.

Матч продолжался 2 часа и 2 минуты. Зверев выполнил 6 подач навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт (из одной попытки). На счету Раонича 15 эйсов, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20-ти.

Эта встреча стала третьей для Раонича и Зверева. Канадец вышел вперед – 2:1. При этом Милош выиграл оба матча против немца на турнирах «Большого шлема».

Александр выиграл 10 титулов в карьере, включая три «Мастерса» и Итоговый турнир-2018. При этом на «Шлемах» Зверев лишь раз дошел до четвертьфинала: на «Ролан Гаррос»-2018. Выход в четвертый круг стал для него лучшим результатом в Мельбурне.

За выход в полуфинал Раонич поспорит с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) – Люка Пуй (Франция).

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января.

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