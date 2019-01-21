Новак Джокович не пустил Даниила Медведева в четвертьфинал Australian Open

Русский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу со счетом 4:6, 7:6(5), 2:6, 3:6 и не пробился в 1/4 финала Australian Open.

Матч продолжался 3 часа и 15 минут. Медведев выполнил 18 подач навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Джоковича 6 эйсов, 5 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18-ти.

Счет в личных встречах Медведева и Джоковича стал 3-0 в пользу серба.

В четвертьфинале Новак сразится с Кеи Нисикори.

Джокович – шестикратный победитель мельбурнского мэйджора.

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января.

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