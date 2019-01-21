Getty Images

Серена Уильямс выбила с Australian Open Симону Халеп

Серена выбила из турнира Халеп
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

Великий матч за восьмерку лучших.

Серена Уильямс одолела первую ракетку мира Симону Халеп в матче четвертого раунда Australian Open – 6:1, 4:6, 6:4. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

В первом сете Серена сразу же проиграла свою подачу, после чего врубила двигатель и закрыла Симону за 20 минут.

В следующей партии Уильямс быстро повела с брейком, после чего стала допускать ошибки и позволила Халеп вернуться в игру. В решающем гейме на сетболе Симоны американка сначала запорола первую подачу, а потом смазала кросс.

Ключевые события развернулись в середине третьего сета. При счете 3:2 Халеп упустила три брейк-пойнта, расстроилась и тут же отдала свою подачу.

Уильямс-младшая увеличила преимущество в личном противостоянии – 9-1. Серена превзошла соперницу по эйсам – 9-2, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, в то время как Халеп – только 3 из 7.

  • В четвертьфинале Серена сыграет с Каролиной Плишковой, которая в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу.
  • Серена семь раз побеждала в Мельбурне.
Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open

01:38
Популярные видео
Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
1 444 просмотров10 ч
«Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м
1 289 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться