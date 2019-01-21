Серена Уильямс выбила с Australian Open Симону Халеп

Серена Уильямс одолела первую ракетку мира Симону Халеп в матче четвертого раунда Australian Open – 6:1, 4:6, 6:4. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

В первом сете Серена сразу же проиграла свою подачу, после чего врубила двигатель и закрыла Симону за 20 минут.

В следующей партии Уильямс быстро повела с брейком, после чего стала допускать ошибки и позволила Халеп вернуться в игру. В решающем гейме на сетболе Симоны американка сначала запорола первую подачу, а потом смазала кросс.

Ключевые события развернулись в середине третьего сета. При счете 3:2 Халеп упустила три брейк-пойнта, расстроилась и тут же отдала свою подачу.

Уильямс-младшая увеличила преимущество в личном противостоянии – 9-1. Серена превзошла соперницу по эйсам – 9-2, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, в то время как Халеп – только 3 из 7.

В четвертьфинале Серена сыграет с Каролиной Плишковой, которая в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу.

Серена семь раз побеждала в Мельбурне.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке