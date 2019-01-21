Элина Свитолина, Наоми Осака, Петра Квитова и Каролина Плишкова претендуют на звание первой ракетки

Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в четвертом раунде Australian Open Серене Уильямс. В результате румынка потеряла 1060 очков и почти наверняка уступит первую строчку.

Сместить Халеп могут сразу четыре соперницы: Наоми Осаке и Петре Квитовой достаточно просто выйти в полуфинал. Элина Свитолина и Каролина Плишкова должны хотя бы дойти до финала. Победа на турнире автоматически сделает любую из четверки первой ракеткой.

Из этой четверки только Плишкова уже возглавляла рейтинг и только Осака входит в число действующих победительниц «ТБШ» (US Open-2018). Квитова побеждала на «Шлемах», но последний успех датируется 2014 годом.

В четвертьфинале Осака и Свитолина сыграют между собой. Плишкову ждет Серена, Квитова сыграет с Эшли Барти.

Халеп возглавляет рейтинг 64 недели – это десятый результат в истории.

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