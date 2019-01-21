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Серена Уильямс по привычке вышла на корт, когда объявили первую ракетку мира

Серена по привычке вышла на корт, когда объявили первую ракетку мира
Eurosport

14 ч. назадОбновлено 13 ч. назад

Серена, успокойся, ты больше не первая.

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла первую ракетку мира Симону Халеп в матче 1/8 Australian Open со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

Перед началом игры произошел забавный случай: диктор объявил, что сейчас на корт выйдет первая ракетка мира, и к выходу направилась именно Уильямс, а не Халеп. Впрочем, Серена быстро поняла, что ошиблась, и вернулась в подтрибунное помещение.

Видео - Серена по привычке вышла на корт, когда объявили первую ракетку мира

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  • Серена возглавляла мировой рейтинг 319 недель. Это третий результат после Штеффи Граф (377) и Мартины Навратиловой (332).
  • В настоящий момент Уильямс-младшая занимает 16-ю строчку в рейтинге WTA.
  • В четвертьфинале Australian Open Серена сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
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