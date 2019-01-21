Серена Уильямс по привычке вышла на корт, когда объявили первую ракетку мира

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла первую ракетку мира Симону Халеп в матче 1/8 Australian Open со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

Перед началом игры произошел забавный случай: диктор объявил, что сейчас на корт выйдет первая ракетка мира, и к выходу направилась именно Уильямс, а не Халеп. Впрочем, Серена быстро поняла, что ошиблась, и вернулась в подтрибунное помещение.

Видео - Серена по привычке вышла на корт, когда объявили первую ракетку мира 00:09

Серена возглавляла мировой рейтинг 319 недель. Это третий результат после Штеффи Граф (377) и Мартины Навратиловой (332).

В настоящий момент Уильямс-младшая занимает 16-ю строчку в рейтинге WTA.

В четвертьфинале Australian Open Серена сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

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