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«Я поступил слишком агрессивно, но судья серьезно ошибся». Пабло Каррено извинился за ад на корте

«Я поступил слишком агрессивно, но судья серьезно ошибся». Каррено извинился за ад на корте
Eurosport

8 ч. назад

Исповедь испанца на пресс-конференции.

Испанец Пабло Каррено-Буста крайне нервно отреагировал на спорное решение судьи во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису против японца Кэя Нисикори. И уступил седьмой ракетке мира – 7:6, 6:4, 6:7, 4:6, 6:7.

В пятом сете игры, которая длилась 5 часов 5 минут, Каррено вел 8:5 на супертай-брейке. В решающий момент судья отдал спорное очко Кэю, хотя Пабло просил рефери о переигровке. Испанец занервничал, покричал на судью, кидал ракетку и вещи, а покидая корт, не пожал арбитру руку.

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«Я очень расстроен. Прошу прощения за свое поведение после завершения матча. Я был слишком агрессивен, но, откровенно говоря, судья допустил очень серьезную ошибку. Поэтому я пытался убежать как можно быстрее после матча, потому что мог повести себя агрессивно. Разум был не на месте. Конечно, мне не хотелось покидать турнир таким образом, но мы играли достойно и бились до последнего», – смягчился Каррено-Буста на послематчевой пресс-конференции.

Видео - «Я поступил слишком агрессивно, но судья серьезно ошибся». Каррено извинился за ад на корте

01:09
  • Каррено – экс-десятая ракетка мира. В 2017-м испанец вышел в полуфинал US Open.
  • Следующий соперник Нисикори – Новак Джокович.
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