«Я думал, мы братья». Гаэль Монфис зарядил мячом по бубенчикам Ника Кирьоса
Француз ласков только с Элиной.
На одной из тренировок в Мельбурне Гаэль Монфис не пощадил спарринг-партнера Ника Кирьоса.
Француз сделал подачу, когда австралиец сидел на корточках спиной к противнику. Ник принял удар самой ценной для мужчины частью тела и распластался на корте.
- 18 января Гаэль Монфис и Элина Свитолина подтвердили, что состоят в романтических отношениях.
- Монфис вылетел с турнира в Австралии во втором круге, Кирьос – в первом.
«Гаэль поддерживает меня, тут нечего скрывать». У Элины Свитолиной роман с Монфисом
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