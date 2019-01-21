«Я думал, мы братья». Гаэль Монфис зарядил мячом по бубенчикам Ника Кирьоса

На одной из тренировок в Мельбурне Гаэль Монфис не пощадил спарринг-партнера Ника Кирьоса.

Француз сделал подачу, когда австралиец сидел на корточках спиной к противнику. Ник принял удар самой ценной для мужчины частью тела и распластался на корте.

18 января Гаэль Монфис и Элина Свитолина подтвердили, что состоят в романтических отношениях.

Монфис вылетел с турнира в Австралии во втором круге, Кирьос – в первом.

«Гаэль поддерживает меня, тут нечего скрывать». У Элины Свитолиной роман с Монфисом

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