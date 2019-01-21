Getty Images

Серена Уильямс: «Я главная представительница женского тенниса»

Серена: «Я главная представительница женского тенниса»
Eurosport

6 ч. назад

Ее цель – седьмая победа в Мельбурне.

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу над первой ракеткой мира Симоной Халеп в 1/8 финала Australian Open.

«Это часть моего возвращения. Я всего десять месяцев как вернулась, так что не могу требовать от себя слишком многого. У меня был шанс победить в двух сетах, но не забывайте, что и играла я с первой ракеткой мира. Я по-прежнему учусь, и на данном этапе моей карьеры особенно здорово, что я могу продолжать это делать.

Наверное, то что я прошла так далеко, не играя с сентября, говорит больше говорит обо мне, чем о женском теннисе. Я считаю, что женский теннис сейчас на самом высоком уровне. Я считаю себя его главной представительницей, но еще я искренне считаю, что все играют хорошо, и конкуренция очень высокая. Я очень много работаю и полностью выкладываюсь, чтобы выйти на свой пик. Не знаю, когда это случится, но я туда выйду», – цитирует Серену сайт турнира.

  • В четвертьфинале Уияльмс сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.
  • Серена 6 раз брала мэйджор в Мельбурне.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open

01:38
Популярные видео
Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
1 425 просмотров9 ч
«Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м
1 278 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться