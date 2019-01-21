Серена Уильямс: «Я главная представительница женского тенниса»

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу над первой ракеткой мира Симоной Халеп в 1/8 финала Australian Open.

«Это часть моего возвращения. Я всего десять месяцев как вернулась, так что не могу требовать от себя слишком многого. У меня был шанс победить в двух сетах, но не забывайте, что и играла я с первой ракеткой мира. Я по-прежнему учусь, и на данном этапе моей карьеры особенно здорово, что я могу продолжать это делать.

Наверное, то что я прошла так далеко, не играя с сентября, говорит больше говорит обо мне, чем о женском теннисе. Я считаю, что женский теннис сейчас на самом высоком уровне. Я считаю себя его главной представительницей, но еще я искренне считаю, что все играют хорошо, и конкуренция очень высокая. Я очень много работаю и полностью выкладываюсь, чтобы выйти на свой пик. Не знаю, когда это случится, но я туда выйду», – цитирует Серену сайт турнира.

В четвертьфинале Уияльмс сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Серена 6 раз брала мэйджор в Мельбурне.

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