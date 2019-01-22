Новак Джокович: «У сетки Медведев спросил, вспотел ли я хотя бы»

Серб Новак Джокович прокомментировал победу в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии над Даниилом Медведевым.

«По большей части шла игра в кошки-мышки. Поэтому матч был затяжным: у нас были розыгрыши по 40-45 ударов. Физически затратная игра, что мы оба понимали, что не можем сорить очками. У него очень приличный бэкхенд, так что слева он ничего не проигрывал, а под право играть получалось не всегда. Нужно было терпеть и строить розыгрыши, но это проще сказать.

На мой взгляд, я все равно хорошо сыграл, хотя дал ему вернуться во втором сете, когда, как и с Шаповаловым, вел с брейком. В четвертом он снова хорошо заиграл. Казалось, что мы уже в пятом сете – настолько физически было тяжело. Против него нельзя вести игру в пару ударов.

Мы с Медведевым очень друг друга уважаем. Мы часто тренируемся вместе в последние годы – он тоже живет в Монако. У сетки он спросил, вспотел ли я хотя бы. Меня это рассмешило, потому что ответ очевиден», – сказал Новак.

Четыре партии с русским теннисистом продолжались 3 часа.

В 1/4 финала Новак сыграет с Нисикори.

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