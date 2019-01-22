Стефанос Циципас разбомбил Баутиста-Агута 22 эйсами и впервые в карьере вышел в полуфинал «Шлема»

15-я ракета мира Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв Роберто Баутиста-Агута из Испании со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2).

Матч продолжался 3 часа 19 минут, за которые Стеф сделал 22 эйса (Роберто лишь 6). Циципас, в целом, играл агрессивнее: 68-50 по активно выигранным мячам, 38-30 по невынужденным ошибкам.

Стефанос оформил путевку в топ-4 в возрасте 20 лет 168 дней. Он самый молодой полуфиналист Мельбурна со времен Энди Роддика (20 лет 149 дней в 2003 году).

Для Циципаса это первый проход в четверку лучших на мэйджорах.

В полуфинале Australian Open он сыграет с победителем пары Френсис Тиафо – Рафаэль Надаль.

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