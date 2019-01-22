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«С мамой только по-русски разговариваю». Самое интересное о Циципасе со слов самого Циципаса

«С мамой только по-русски разговариваю». Самое интересное о Циципасе со слов самого Циципаса
Eurosport

15 ч. назадОбновлено 14 ч. назад

Хит-парад видео с главной сенсацией Australian Open-2019.

Стефанос Циципас впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». По пути 20-летний грек одержал пять победы – все в четырех сетах. Не сдюжил против Стефаноса и великий Роджер Федерер.

Все самое интересное, что нужно знать о Стефаносе, в ролика Eurosport.ru.

О семье и родителях:

Видео - «С мамой только по-русски разговариваю». Циципас – о футболе, семье и поездке в Россию

02:27

Футбольная команда из теннисистов:

Видео - «В футболе Федерер так же хорош, как в теннисе». Циципас составил футбольную команду из теннисистов

01:40

Стефанос угадывает фразы теннисистов:

Видео - «Когда я родился, он уже не играл». Циципас угадывает автора фразы среди футболистов и теннисистов

01:17

И хайлайт лучшего (пока) матча Циципаса на «Шлемах»:

Видео - Фанатам Федерера не рекомендуется кликать сюда: тут видео избиения Циципасом их любимца

15:17
  • Циципас – самый молодой полуфиналист Австралии со времен Энди Роддика в 2003-м.
  • В полуфинале грек сойдется с победителем встречи Френсис Тиафо – Рафаэль Надаль.
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