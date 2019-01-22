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«С мамой только по-русски разговариваю». Самое интересное о Циципасе со слов самого Циципаса
Хит-парад видео с главной сенсацией Australian Open-2019.
Стефанос Циципас впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». По пути 20-летний грек одержал пять победы – все в четырех сетах. Не сдюжил против Стефаноса и великий Роджер Федерер.
Все самое интересное, что нужно знать о Стефаносе, в ролика Eurosport.ru.
О семье и родителях:
Футбольная команда из теннисистов:
Стефанос угадывает фразы теннисистов:
И хайлайт лучшего (пока) матча Циципаса на «Шлемах»:
- Циципас – самый молодой полуфиналист Австралии со времен Энди Роддика в 2003-м.
- В полуфинале грек сойдется с победителем встречи Френсис Тиафо – Рафаэль Надаль.
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