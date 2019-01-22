Анастасия Павлюченкова проиграла десятый четвертьфинал «Шлема» в карьере

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии американке Даниэль Коллинс – 6:2, 5:7, 1:6.

Настя очень хорошо начала матч, сходу взяв две подачи соперницы.

При этом второй гейм в матче и первый на подаче Павлюченковой продолжался 16 с половиной минут. Коллинс имела пять брейк-пойнтов, но не один из них не реализовала.

Но Павлюченкова легко довела первый сет до победы, даже несмотря на все же проигранный гейм на своей подаче – 6:2.

Во втором сете Коллинс быстро сделала брейк и вела со счетом 4:1 и 5:2. Настя смогла отыграться, но не довела партию до тай-брейка – Коллинс взяла подачу соперницы при счете 6:5, а с ней и сет.

А дальше случился настоящий коллапс. Павлюченкова проиграла еще пять геймов подряд и уступила в решающем сете со счетом 1:6.

Павлюченкова проиграла все десять четвертьфиналов на «Шлемах» в разных разрядах в карьере. До Australian Open-2019 она по разу побывала на этой стадии на всех четырех мэйджорах в одиночном разряде и неизменно проигрывала.

Вдобавок Анастасия сыграла по разу в парных четвертьфиналах всех мэйджоров, а на US Open – дважды.

За выход в финал Коллинс сыграет с победителем пары Петра Квитова – Эшли Барти.

25-летняя американка до этого турнира ни разу не прошла барьер первого раунда на «Шлемах».

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