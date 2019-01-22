Петра Квитова сыграет с Даниэль Коллинс в полуфинале Australian Open

Петра Квитова обыграла Эшли Барти в четвертьфинальном матче Australian Open. Чешка легко взяла первую партию, но встретила сопротивление во второй. Судьбу матча решил брейк и скрытый матчбол при счете 4:4 – 6:1, 6:4.

За 1 час 8 минут Петра трижды подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из 5 и допустила 2 двойные ошибки. У Барти 2 эйса и 1 двойная. Австралийка заработала 3 брейк-пойнта, но ни один не использовала.

Квитова сыграет в полуфинале Australian Open во второй раз в карьере. В 2012-м она уступила Марии Шараповой.

В этот раз чешке будет противостоять Даниэль Коллинс.

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