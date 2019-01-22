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«Я сделаю все, чтобы быть в топе». Стефанос Циципас выполнил 7-летний Challenge

«Я сделаю все, чтобы быть в топе». Циципас выполнил 7-летний Challenge
Eurosport

11 ч. назад

Сказано – сделано.

Новоиспеченный полуфиналист Australian Open Стефанос Циципас выполнил 7-летний Challenge. Это становится понятно из сравнения двух интервью с греческого теннисиста.

«Я сделаю все, чтобы быть в топе», – говорил совсем юный Стефанос в 2012 году.

«Это правда. Это произошло», – словно передал привет себе в прошлое Циципас.

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  • Стефанос – самый молодой полуфиналист мэйджора со времен Новака Джоковича (US Open-2007) и самый полуфиналист Австралии со времен Энди Роддика (2003).
  • За выход в финале Циципас сыграет с победителем матча Френсис Тиафо – Рафаэль Надаль.

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