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«Я сделаю все, чтобы быть в топе». Стефанос Циципас выполнил 7-летний Challenge
Сказано – сделано.
Новоиспеченный полуфиналист Australian Open Стефанос Циципас выполнил 7-летний Challenge. Это становится понятно из сравнения двух интервью с греческого теннисиста.
«Я сделаю все, чтобы быть в топе», – говорил совсем юный Стефанос в 2012 году.
«Это правда. Это произошло», – словно передал привет себе в прошлое Циципас.
- Стефанос – самый молодой полуфиналист мэйджора со времен Новака Джоковича (US Open-2007) и самый полуфиналист Австралии со времен Энди Роддика (2003).
- За выход в финале Циципас сыграет с победителем матча Френсис Тиафо – Рафаэль Надаль.
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