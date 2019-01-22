Победа или первый раунд? Угадай лучший результат Зверева, Касаткиной и других топов в Мельбурне

Всем известны результаты большой четверки или Серены Уильямс, а вот остальные топы были куда менее стабильны. Многие известные теннисисты проваливались на кортах Мельбурна с завидной регулярностью.

Попробуй отдагать лучший результат игроков до нынешнего розыгрыша Australian Open.

Финал мужского одиночного турнира пройдет 27 января, женского – на день раньше.

Представителей России в одиночных разрядах после вылета Анастасии Павлюченковой не осталось.

Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре

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