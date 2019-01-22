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Победа или первый раунд? Угадай лучший результат Зверева, Касаткиной и других топов в Мельбурне

Победа или первый раунд? Угадай лучший результат Зверева, Касаткиной и других топов в Мельбурне
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 8 ч. назад

До 2019 года.

Всем известны результаты большой четверки или Серены Уильямс, а вот остальные топы были куда менее стабильны. Многие известные теннисисты проваливались на кортах Мельбурна с завидной регулярностью.

Попробуй отдагать лучший результат игроков до нынешнего розыгрыша Australian Open.

  • Финал мужского одиночного турнира пройдет 27 января, женского – на день раньше.
  • Представителей России в одиночных разрядах после вылета Анастасии Павлюченковой не осталось.

Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре

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