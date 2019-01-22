Eurosport
Победа или первый раунд? Угадай лучший результат Зверева, Касаткиной и других топов в Мельбурне
До 2019 года.
Всем известны результаты большой четверки или Серены Уильямс, а вот остальные топы были куда менее стабильны. Многие известные теннисисты проваливались на кортах Мельбурна с завидной регулярностью.
Попробуй отдагать лучший результат игроков до нынешнего розыгрыша Australian Open.
- Финал мужского одиночного турнира пройдет 27 января, женского – на день раньше.
- Представителей России в одиночных разрядах после вылета Анастасии Павлюченковой не осталось.
Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
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