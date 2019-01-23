«Я уже думала о раздевалке». Плишкова отыгралась с 1:5 и выбила Серену с Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису Серена Уильямс и Каролина Плишкова разыграли четвертьфинал. В результате драматической бойни победила чешка – 6:4, 4:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 12 минут. Этого хватило Плишковой для подачи 9 эйсов и реализации 5 брейк-пойнтов. Каро сыграла без ошибок. Уильямс ответила 12 эйсами, 4 брейк-пойнтами и 4 двойными ошибками.

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Как сказала Каролина в послематчевом интервью, во время счета 1:5 во втором сете она уже думала о раздевалке.

Плишкова – пятая ракетка мира, Уильямс – 11-я.

В полуфинале Каролина столкнется с Наоми Осакой, которая в 1/4 финала обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 6:1).

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