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«Я уже думала о раздевалке». Плишкова отыгралась с 1:5 и выбила Серену с Australian Open

«Я уже думала о раздевалке». Плишкова отыгралась с 1:5 и выбила Серену
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Повторения финала US Open-2018 в Австралии не будет.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису Серена Уильямс и Каролина Плишкова разыграли четвертьфинал. В результате драматической бойни победила чешка – 6:4, 4:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 12 минут. Этого хватило Плишковой для подачи 9 эйсов и реализации 5 брейк-пойнтов. Каро сыграла без ошибок. Уильямс ответила 12 эйсами, 4 брейк-пойнтами и 4 двойными ошибками.

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Как сказала Каролина в послематчевом интервью, во время счета 1:5 во втором сете она уже думала о раздевалке.

  • Плишкова – пятая ракетка мира, Уильямс – 11-я.
  • В полуфинале Каролина столкнется с Наоми Осакой, которая в 1/4 финала обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 6:1).

Каролина Плишкова анонсировала выход личного календаря черно-белым откровенным фото

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