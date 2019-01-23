«Я хочу уйти с корта, потому что мне жарко». Осака вынесла Свитолину и очень мило покинула поле боя

Японка Наоми Осака оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – 6:4, 6:1.

За 1 час 10 минут японка сделала 8 эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов и ни разу не ошиблась. Элине удался 1 эйс, украинка реализовала 2 брейк-пойнта и трижды ошиблась.

А еще Свитолина брала медицинский таймаут – весь матч ее мучили плечо и шея.

Самый крутой эпизод произошел уже после победы Осаки. Японка пришла на интервью, поотвечала на обязательные вопросы о следующей сопернице и прямолинейно заявила, что хотела бы поскорее уйти в раздевалку, потому что ей слишком жарко.

Видео - Осака остановила поток вопросов журналиста и покинула корт, потому что ей было жарко 02:02

В полуфинале Осака попала на Каролину Плишкову. Чешка вынесла в 1/4 финала Серену Уильямс.

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