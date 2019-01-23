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Нисикори вышел на матч с Джоковичем больным. Новак его добил, а ATP должна оштрафовать

Нисикори вышел на матч с Джоковичем больным. Новак его добил, а ATP должна оштрафовать
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Новак выиграл у японца 16-й матч подряд.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в полуфинал Australian Open, победив японца Кеи Нисикори – 6:1, 4:1.

Нисикори снялся из-за травмы в конце второй партии.

По справедливости, ATP должна оштрафовать японца, который плохо себя почувствовал еще после матча с Каррено-Бустой – правила ассоциации не разрешают выходить на корт, если теннисист чувствует себя не на 100%. Японца можно понять, но были ли на самом деле у Кеи шансы с учетом его формы и 15 подряд проигранных сербу матчей?

Матч продолжался 52 минуты. Новак выполнил 2 подачи навылет, допустил одну двойную и реализовал 4 брейк-пойнта из четырех. Нисикори не сделал ни одного эйса, трижды ошибся при подаче, оставшись без брейк-пойнтов.

Счет в личном противостоянии Новака и Кеи стал 16-2 в пользу серба.

  • В полуфинале Джокович встретится с Пуем, который отправил домой Милоша Раонича.
  • Новак – шестикратный победитель Australian Open.
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