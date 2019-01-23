«Я не особо хотел играть в теннис». Моресмо спасла карьеру Пуя и провела в полуфинал Аustralian Open

24-летний француз Люка Пуй сенсационно прошел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, вышвырнув с турнира Милоша Раонича – 7:6, 6:3, 6:7, 6:4.

Самой довольной в тимбоксе победителя смотрелась экс-первая ракетка мира Амели Моресмо, тренер Пуя.

«Она знает о теннисе все. Не важно, мужчина ты или женщина. Она знает, что ей нужно делать – и делает это», – отдал Пуй трибьют Моресмо, когда во время послематчевого флеша камеры выхватили лицо Моресмо. Француженка поставила парню, который приехал в Мельбурн в статусе 31-й ракетки мира, убедительную игру и вернула любовь к теннису.

«Я потерял уверенность, мне не приносил удовольствия тот факт, что я нахожусь на корте, провожу сезон. Я не особо хотел играть в теннис. Мне нужно было найти свой источник удовольствия от пребывания на корте», – цитирует The NY Times Пуя. В марте он добрался до топ-10 рейтинга АТP, но постепенно гас, терял мотивацию и выкатился за пределы топ-30.

Перемены начались в ноябре – Пуй расстался с Эманнуэлем Планком, специалистом, который потратил на теннисиста 6 лет. Эммануэль охарактеризовал ученика как спокойного и тихого мальчика, похожего на скандинавов. По окончании работы с Планком Люка принял судьбоносное для себя решение – сыграть на Кубке Дэвиса, хотя в течение некоторого времени паренек сомневался, стоит ли вообще продолжать сезон. Сборную Франции на тот момент как раз тренировала Моресмо, а Пуй перед турниром целых восемь дней провел, предоставленный сам себе, и играл в теннис только с приятелями.

Кубок достался хорватам, французы добрались до финала, а Моресмо после заключительного матча подошла к Пую и предложила работать вместе.

Амели МоресмоGetty Images

«Слова Люки убедили меня в его амбициозности, в том, что он готов пойти на все, чтобы стать настолько хорошим теннисистом, насколько это возможно. Он очень уверенно говорил о том, что готов приложить любые усилия и много работать, чтобы достичь вершины», – прокомментировала Амели первый разговор с Пуем.

«Вот, кого я хотел видеть рядом с собой: кого-то, кто бы поверил в меня, а еще поверил бы в то, что вместе мы многого добьемся. Я очень счастлив тому, что Амели – часть моего настоящего», – рассказывает про нового босса Люка.

Сейчас Пуй – полуфиналист австралийского «ТБШ» и единственный в топ-100 рейтинга ATP игрок с женщиной-тренером. До 2016 года эту участь разделял Энди Маррей, и в далеком 2014-м к назначению дамы на пост коуча отнеслись со скепсисом.

«Когда в прессе появилась новость о том, что я буду работать с женщиной, мне пришло сообщение от одного из игроков, который сейчас стал тренером. Он написал: «Мне нравится, как ты играешь с прессой. Может быть, завтра тебе стоит сказать им, что ты думаешь нанять тренером собаку?»

Амели Моресмо и Энди МаррейGetty Images

Люди говорили: «Она же женщина, она не может понимать мужской теннис». Но почему мужчина может понимать женский теннис?» – цитирует Маррея Independent. Здорово, что спустя 5 лет отношение к таким вещам изменилось. И именно женщина сейчас помогает 24-летнему Пую творить свою историю.

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